Vatandaşlar arasında yastık altı yatırımı olarak bilinen altın fiyatlarında son durum piyasaları yakından takip ediyor. Türkiye ile ABD'nin, Suriye'nin kuzeydoğusundaki operasyon için anlaşmaya varmasının ardından altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Peki, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? İşte piyasalarda son durum...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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