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  • 18.10.2019 18:30
  • Son Güncelleme: 18.10.2019 18:30

Dolar fiyatlarında düşüş! Dolar ve , ne kadar oldu? İşte dolar, euro canlı güncel alış satış fiyatı

Piyasalarda yaşanan gelişmelerin ardından dolar ve eurodaki güncel fiyatlar vatandaşlar tarafından büyük bir merakla araştırılıyor. Dün Beştepe'de Türkiye ve ABD heyetinin görüşmesiyle birlikte piyasalarda hareketlilik yaşanıyor. ABD ve Türkiye arasındaki Beştepe'deki görüşmelerin ardından dolarda düşüş yaşandığı görülüyor. Peki, dolar ve , ne kadar oldu? İşte dolar ve euro canlı alış satış fiyatı...

Dolar ve euro ne kadar oldu? İşte alış satış fiyatı...

Dolar bir süredir piyasalarda dengesiz bir grafik çiziyordu. Dün heyetler arası görüşmeler öncesi 5,88-5,93 bandında işlem gören dolar/TL, Türkiye ile ABD'nin, Suriye'nin kuzeydoğusundaki operasyon için anlaşmaya varmasının ardından düşüşe geçerek 5,8350 seviyelerine düştü. Bu kapsamda vatandaşlar "Dolar ve euro ne kadar oldu?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte piyasalardaki son durum...

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI (DOLAR VE EURO)

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