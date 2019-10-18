Dolar bir süredir piyasalarda dengesiz bir grafik çiziyordu. Dün heyetler arası görüşmeler öncesi 5,88-5,93 bandında işlem gören dolar/TL, Türkiye ile ABD'nin, Suriye'nin kuzeydoğusundaki operasyon için anlaşmaya varmasının ardından düşüşe geçerek 5,8350 seviyelerine düştü. Bu kapsamda vatandaşlar "Dolar ve euro ne kadar oldu?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte piyasalardaki son durum...

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI (DOLAR VE EURO)