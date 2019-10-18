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  • 18.10.2019 21:10
  • Son Güncelleme: 18.10.2019 21:10

Rekor talep! İndirim kararları vatandaşı sevindirdi! TEB, Vakıfbank, Ziraat, Halkbank, Akbank

Bankalardan peş peşe gelen kredi faiz indirimi müjdeleri vatandaşları sevindiriyor. Özellikle konut ve araç sahibi olmak isteyen yüz binlerce kişi güncel faiz oranları hakkında araştırma yapıyor. Son dönemlerde kredilere taleplerde artış yaşanırken kredili konut satışı eylülde yüzde 410.2 artarak aylık bazda tüm zamanların rekoru kırdı. 1 Ağustos itibarıyla başlayan konut kredisi faizi indirimleri ve kampanyalarla birlikte Eylül ayında 146 bin 903 konut satıldı ve aylık bazda en yüksek satışa imza atıldı. İşte TEB, Vakıfbank, Ziraat, Halkbank, Akbank ...

En uygun krediyi hangi banka veriyor? İşte güncel oranlar

Yakın bir dönemde kamu bankalarının öncülüğünde kredi faiz indirimleri başlamıştı. Özel bankalar da kredi faiz indirimlerine katılmıştı. Faiz indirimlerinin ardından konut talebini canlandı ve kredili konut satışı eylülde yüzde 410.2 artarak aylık bazda tüm zamanların rekorunu kırdı. Kredi çekme düşüncesi olan yüz binlerce kişi bu kapsamda bankaların güncel kredi faizlerini araştırıyor. Peki, Vakıfbank, Ziraat Bankası, TEB, Akbank, Halkbank kredi faiz oranı ne kadar oldu? İşte güncel oranlar...

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

Tüketici kredisi: 1.25
Taşıt kredisi: 1.25
Konut kredisi: 0.99

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