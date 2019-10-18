Yakın bir dönemde kamu bankalarının öncülüğünde kredi faiz indirimleri başlamıştı. Özel bankalar da kredi faiz indirimlerine katılmıştı. Faiz indirimlerinin ardından konut talebini canlandı ve kredili konut satışı eylülde yüzde 410.2 artarak aylık bazda tüm zamanların rekorunu kırdı. Kredi çekme düşüncesi olan yüz binlerce kişi bu kapsamda bankaların güncel kredi faizlerini araştırıyor. Peki, Vakıfbank, Ziraat Bankası, TEB, Akbank, Halkbank kredi faiz oranı ne kadar oldu? İşte güncel oranlar...

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

Tüketici kredisi: 1.25

Taşıt kredisi: 1.25

Konut kredisi: 0.99