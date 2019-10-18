Emekli maaşlarına yeni yılda ne kadar zam yapılacağı merak konusu oldu. Emekli vatandaşların zam hakkında bekleyişi devam ederken 2 milyon memur emeklisine Ocak'ta yüzde 4'lük zamma ilaveten enflasyon farkı göründü. Fark için 3 tahmin var. En az yüzde 1.65, en çok yüzde 3.52 çıkması bekleniyor. Peki, 2020 yılında emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? İşte merak edilenler...

2020 YILINDA EMEKLİ MAAŞLARINA NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Ocak ayında tüm emeklilere zam yapılacak. Memur emeklilerinin zam oranı hakem kurulu kararına göre yüzde 4 olurken, enflasyon farkı ile ikinci bir artış ihtimali de var.

Eğer 2019'un ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 5'i aşarsa fark söz konusu olacak.