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  • 18.10.2019 21:57
  • Son Güncelleme: 18.10.2019 22:03

2020 yılında na ne kadar zam yapılacak? Zammın ardından emekli maaşı kaç TL olacak?

Yaklaşık 12.5 milyon emekli vatandaş yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte 2020 yılı emekli maaş zam oranını merak ediyor. Bu kapsamda milyonlarca emekli vatandaş arama motorlarında 2020 yılında na ne kadar zam yapılacak sorusuna yanıt arıyor. Ocak ayında tahmini olarak yüzde 4'lük zam oranına ek olarak enflasyon farkı da yansıtılacak. İşte ...

2020 yılında emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak?

Emekli maaşlarına yeni yılda ne kadar zam yapılacağı merak konusu oldu. Emekli vatandaşların zam hakkında bekleyişi devam ederken 2 milyon memur emeklisine Ocak'ta yüzde 4'lük zamma ilaveten enflasyon farkı göründü. Fark için 3 tahmin var. En az yüzde 1.65, en çok yüzde 3.52 çıkması bekleniyor. Peki, 2020 yılında emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? İşte merak edilenler...

2020 YILINDA EMEKLİ MAAŞLARINA NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Ocak ayında tüm emeklilere zam yapılacak. Memur emeklilerinin zam oranı hakem kurulu kararına göre yüzde 4 olurken, enflasyon farkı ile ikinci bir artış ihtimali de var.

Eğer 2019'un ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 5'i aşarsa fark söz konusu olacak.

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