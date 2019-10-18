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  • 19.10.2019 08:02
  • Son Güncelleme: 19.10.2019 08:02

son dakika: 19 Ekim 22 ayar bilezik, gram, yarım, fiyatı ne kadar? Canlı rakamlar

, ABD ve Çin'den gelen zayıf ekonomik verilerle kısıtlandı. İç piyasada fiyatı 277 liraya, 453 liraya, Cumhuriyet altını da 1,876 liraya geriledi. Peki, bugün , gram, çeyrek, yarım ve fiyatları ne kadar oldu? İşte 19 Ekim ...

Altın fiyatları son dakika... Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği'nin Brexit anlaşması üzerinde uzlaşmalarının ardından altın fiyatlarında görülen düşüş, ABD ve Çin'den gelen zayıf ekonomik verilerle kısıtlandı. Halk arasında yastık altı yatırımı olarak bilinen altında son durum merak ediliyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 19 Ekim canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

19 Ekim tarihli güncel altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

19 Ekim Cumartesi günü gram altın 277,68 liradan alınırken, 277,73 liradan satılıyor.

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