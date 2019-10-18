Altın fiyatları son dakika... Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği'nin Brexit anlaşması üzerinde uzlaşmalarının ardından altın fiyatlarında görülen düşüş, ABD ve Çin'den gelen zayıf ekonomik verilerle kısıtlandı. Halk arasında yastık altı yatırımı olarak bilinen altında son durum merak ediliyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 19 Ekim canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

19 Ekim tarihli güncel altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

19 Ekim Cumartesi günü gram altın 277,68 liradan alınırken, 277,73 liradan satılıyor.