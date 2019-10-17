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  • 17.10.2019 18:36
  • Son Güncelleme: 17.10.2019 19:27

'tan kredi müjdesi! kredi ödemeleri nasıl olacak? Güncel kredi faizleri ne kadar oldu?

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın yaptığı açıklamaların ardından kredileri hakkında araştırmalar devam ediyor. Bakan Pekcan, tarafından kullandırılan lerine dair "Esnaf, yeni kredilerin ödemelerini ister 3, ister 6 ayda ödeyebilecek. Bunun dışında ödeme sürelerini de 4 yıldan 5 yıla çıkarıyoruz. 100 bin liraya kadar olan kredilerde yüzde 2 komisyon alınmayacak. 100 binin üzerindeki kredilerde de yüzde 1'e düşecek" dedi. Peki, esnaf kredi faizleri ne kadar? nasıl olacak?

Halkbank'tan esnaflara kredi müjdesi!

Merkz Bankası'nın faiz indirim kararının ardından bankalardan kredi faiz müjdeleri peş peşe geldi. Son olarak Halkbank tarafından esnaflara müjdeli haber verildi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Halkbankası tarafından kullandırılan kredileri hakkında yaptığı açıklamayla birlikte Esnaf kredi faizleri ne kadar oldu sorusu merak edilmeye başladı. Peki, esnaf kredi ödemeleri nasıl olacak? İşte detaylar...

ESNAF KREDİ ÖDEMELERİ NASIL OLACAK?

Esnaf, yeni kredilerin ödemelerini ister 3, ister 6 ayda ödeyebilecek. Bunun dışında ödeme sürelerini de 4 yıldan 5 yıla çıkarıyoruz. 100 bin liraya kadar olan kredilerde yüzde 2 komisyon alınmayacak. 100 binin üzerindeki kredilerde de yüzde 1'e düşecek.

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