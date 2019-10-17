Merkz Bankası'nın faiz indirim kararının ardından bankalardan kredi faiz müjdeleri peş peşe geldi. Son olarak Halkbank tarafından esnaflara müjdeli haber verildi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Halkbankası tarafından kullandırılan kredileri hakkında yaptığı açıklamayla birlikte Esnaf kredi faizleri ne kadar oldu sorusu merak edilmeye başladı. Peki, esnaf kredi ödemeleri nasıl olacak? İşte detaylar...

ESNAF KREDİ ÖDEMELERİ NASIL OLACAK?

Esnaf, yeni kredilerin ödemelerini ister 3, ister 6 ayda ödeyebilecek. Bunun dışında ödeme sürelerini de 4 yıldan 5 yıla çıkarıyoruz. 100 bin liraya kadar olan kredilerde yüzde 2 komisyon alınmayacak. 100 binin üzerindeki kredilerde de yüzde 1'e düşecek.