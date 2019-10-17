Son dönemlerde piyasalarda yaşanan dalgalı seyirin ardından altın alıp yatırım yapan vatandaşlar güncel fiyatlar hakkında araştırmalarını sürdürüyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 458,00 lira, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise yüzde 0,18 düşüşle 281,50 liradan işlem gördü. Peki, 17 Ekim yarım, tam, gram, çeyrek altın canlı alış satış fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte piyasalarda son durum...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?