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  • 17.10.2019 20:55
  • Son Güncelleme: 17.10.2019 20:55

nda son dakika hareketliliği! Yarım, tam, gram, çeyrek altın canlı alış satış fiyatı ne kadar, kaç TL?

Yastık altı yatırımı olarak bilinen nda son durum piyasaları yakından takip eden vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu kapsamda yarım, tam, gram ve çeyrek altın fiyatları hakkında arama motorlarında araştırmalar artış gösterdi. Altın fiyatları, yüzde 1.0 civarı düştükten sonra Brexit belirsizlikleri etkisiyle yeniden yükselişe geçerken, paladyum fiyatları tedarik eksikleri etkisiyle yüzde 2.0'nin üzerinde yükseldi. Peki, 17 Ekim'de yarım, tam, gram, çeyrek altın canlı alış satış fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte güncel fiyatlar...

Altın fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel fiyatlar...

Son dönemlerde piyasalarda yaşanan dalgalı seyirin ardından altın alıp yatırım yapan vatandaşlar güncel fiyatlar hakkında araştırmalarını sürdürüyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 458,00 lira, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise yüzde 0,18 düşüşle 281,50 liradan işlem gördü. Peki, 17 Ekim yarım, tam, gram, çeyrek altın canlı alış satış fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte piyasalarda son durum...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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