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  • 17.10.2019 16:45
  • Son Güncelleme: 17.10.2019 16:45

alımı için son gün yaklaştı! başvurusu nasıl yapılır? İşte başvuru şartları...

tarafından yakın bir süreçte yayımlanan 700 kabin memuru alımı ilanı için son gün yaklaştı. Türk Hava Yolları'nın yoğun talep gören 700 kadın kabin görevlisi alım ilanına başvurular yarın sona eriyor. Peki, alımı başvuru şartları nelerdir? Başvuru nasıl ve nereden yapılır? İşte ilana dair merak edilen bilgiler...

THY açıkladı! Başvuru için son gün yarın...

Türk Hava Yolları'nın (THY), yoğun talep gören 700 kadın kabin görevlisi alım ilanına başvurular yarın sona eriyor. THY, ilanın 18 Ekim Cuma saat 12:00'de yayından kaldırılacağını duyurdu. Kabin görevlisi alım ilanına beklentinin üzerinde başvuru yapıldığı, on binlerce adayın başvurmasıyla rekor kırıldığı öğrenildi. İlana başvuruda bulunan bütün adaylar, THY'nin sınav merkezlerinde uygulanmakta olan İngilizce test ve yetkinlik envanteri aşamaları için SMS ve e-posta yoluyla davet edilecek.

2 AYLIK EĞİTİMDEN SONRA UÇMAYA BAŞLAYACAKLAR

Mülakata davet edilen adaylar, evrak kontrolü, boy-kilo ölçümü, dövme-yara izi kontrolü, grup çalışması, kurul mülakatı, İngilizce mülakat ve psikolog görüşmesi aşamalarına katılacak. Evrak ve sağlık raporu süreçleri olumlu sonuçlanan başvuruları kabul edilen adaylar yaklaşık 2 aylık bir eğitime tabi tutulduktan sonra uçuşlara başlayacak.

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