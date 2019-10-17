Piyasalardaki gelişmeleri yakından takip eden pek çok kişi dolar ve eurodaki güncel durumu merakla araştırıyor. Bu kapsamda gün içerisinde döviz alım satımı yapacak olan dolar ve euro kaç TL, ne kadar oldu aratması son dönemlerde büyük bir artış gösterdi. Peki, 17 Ekim'de dolar ve euro kaç TL, ne kadar oldu? İşte dolar canlı alış satış fiyatı...

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?