Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 17.10.2019 17:23
  • Son Güncelleme: 17.10.2019 21:15

17 Ekim'de dolar ve , ne kadar oldu? İşte dolar canlı alış satış fiyatı

17 Ekim tarihinde dolar ve eurodaki son durum vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Dolar/TL ABD'nin açıkladığı yaptırımların ardından 5.90 bandına yükseldi ancak burada fazla kalıcı olmadı ve 5.8620 seviyesine kadar geriledi. Döviz alımı satımı yapacak olanlar şimdi dolar ve , ne kadar oldu sorusuna yanıt arıyor. İşte piyasalardaki son durum

Dolar ve euro ne kadar oldu? İşte alış satış fiyatı...

Piyasalardaki gelişmeleri yakından takip eden pek çok kişi dolar ve eurodaki güncel durumu merakla araştırıyor. Bu kapsamda gün içerisinde döviz alım satımı yapacak olan dolar ve euro kaç TL, ne kadar oldu aratması son dönemlerde büyük bir artış gösterdi. Peki, 17 Ekim'de dolar ve euro kaç TL, ne kadar oldu? İşte dolar canlı alış satış fiyatı...

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi Haberleri17 Ekim'de dolar ve euro kaç TL, ne kadar oldu? İşte dolar canlı alış satış fiyatı
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri