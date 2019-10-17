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  • 17.10.2019 21:47
  • Son Güncelleme: 17.10.2019 21:47

Talep yoğun! Kredi faizinde büyük indirim sürüyor! Vakıfbank, Ziraat, TEB, Akbank,

Geçtiğimiz süreçte kamu bankalarının öncülüğünde başlayan kredi faiz indirimlerine özel bankalar da katılmıştı. Faiz indirimlerinin ardından konut talebini canlandı ve kredili konut satışı eylülde yüzde 410.2 artarak aylık bazda tüm zamanların rekorunu kırdı. Kredi çekme düşüncesi olan yüz binlerce kişi bu kapsamda bankaların güncel kredi faizlerini araştırıyor. Peki, Vakıfbank, , TEB, Akbank, ne kadar oldu? İşte banka banka güncel kredi faiz oranları...

Kredi faizinde büyük indirim! İşte güncel faiz oranları

Kredi faizlerinde bankalardan peş peşe gelen açıklamalar vatandaşları sevindirmişti. Bu nedenle ev ve araç sahibi olmak isteyen vatandaş güncel faiz oranlarını araştırıyor. Özellikle son dönemlerde kredilere taleplerde artış yaşanırken kredili konut satışı eylülde yüzde 410.2 artarak aylık bazda tüm zamanların rekoru kırdı. 1 Ağustos itibarıyla başlayan konut kredisi faizi indirimleri ve kampanyalarla birlikte Eylül ayında 146 bin 903 konut satıldı ve aylık bazda en yüksek satışa imza atıldı. İşte Vakıfbank, Ziraat Bankası, TEB, Akbank, Halkbank kredi faiz oranı...

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

Tüketici kredisi: 1.25
Taşıt kredisi: 1.25
Konut kredisi: 0.99

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