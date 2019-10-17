Kredi faizlerinde bankalardan peş peşe gelen açıklamalar vatandaşları sevindirmişti. Bu nedenle ev ve araç sahibi olmak isteyen vatandaş güncel faiz oranlarını araştırıyor. Özellikle son dönemlerde kredilere taleplerde artış yaşanırken kredili konut satışı eylülde yüzde 410.2 artarak aylık bazda tüm zamanların rekoru kırdı. 1 Ağustos itibarıyla başlayan konut kredisi faizi indirimleri ve kampanyalarla birlikte Eylül ayında 146 bin 903 konut satıldı ve aylık bazda en yüksek satışa imza atıldı. İşte Vakıfbank, Ziraat Bankası, TEB, Akbank, Halkbank kredi faiz oranı...

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

Tüketici kredisi: 1.25

Taşıt kredisi: 1.25

Konut kredisi: 0.99