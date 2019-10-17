Türkiye ve ABD heyetlerinin görüşmesinin ardından piyasalardaki gelişmeleri yakından takip eden pek çok kişi dolardaki son durumu araştırmaya başladı. Heyetlerin görüşmesinin sona ermesiyle birlikte piyasalar yeniden hareketlilik yaşanıyor. Vatandaşlar bu nedenle "Dolar ne kadar oldu?" sorusuyla ilgili araştırma yaparken dolarda düşüş yaşandığı görülüyor. İşte dolar ve döviz kurundaki son durum...

DOLAR NE KADAR OLDU?