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  • 17.10.2019 21:25
  • Son Güncelleme: 17.10.2019 22:29

Son dakika: oldu? 17 Ekim dolar canlı alış satış fiyatı!

Uzun bir dönemdir piyasalarda dengesiz bir grafik çizen dolardaki son durum merakla araştırılıyor. Dolar/TL ABD'nin açıkladığı yaptırımların ardından 5.90 bandına yükseldi ancak burada fazla kalıcı olmadı. 5.90 bandının ardından dolarda tekrar düşüş yaşanmaya başlamıştı. Bugün Beştepe'de Türkiye ve ABD heyetinin görüşmesiyle birlikte piyasalarda hareketlilik yaşandığı görülüyor. Bu kapsamda vatandaşların " oldu?" sorusu hakkında araştırmalar artış gösterdi. İşte 17 Ekim dolar canlı alış satış fiyatı...

Dolar fiyatlarında düşüş! İşte dolar alış satış fiyatı...

Türkiye ve ABD heyetlerinin görüşmesinin ardından piyasalardaki gelişmeleri yakından takip eden pek çok kişi dolardaki son durumu araştırmaya başladı. Heyetlerin görüşmesinin sona ermesiyle birlikte piyasalar yeniden hareketlilik yaşanıyor. Vatandaşlar bu nedenle "Dolar ne kadar oldu?" sorusuyla ilgili araştırma yaparken dolarda düşüş yaşandığı görülüyor. İşte dolar ve döviz kurundaki son durum...

DOLAR NE KADAR OLDU?

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