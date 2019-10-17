Dolar son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'i kabulü ve heyetler arası görüşmeler öncesi 5,88-5,93 bandında işlem gören dolar/TL, Türkiye ile ABD'nin, Suriye'nin kuzeydoğusundaki operasyon için anlaşmaya varmasının ardından düşüşe geçerek 5,8350 seviyelere düştü. Dolar kuru haftanın son işlem gününe 5,8187 seviyesinde başladı. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 18 Ekim güncel döviz kurları alış satış fiyatı...

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI (18 EKİM 2019)