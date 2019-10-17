Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 18.10.2019 07:03
  • Son Güncelleme: 18.10.2019 07:03

son dakika düşüşte! Bugün ve dolar ne kadar oldu? 18 Ekim güncel döviz kurları alış satış fiyatı

da son dakika hareketliliği... Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmasının ardından 5.90 seviyelerine yükselen dolar/TL, Türkiye ile ABD'nin anlaşmasının ardından geriledi. Dolar, bu gelişmelerin ardından 5,8350 seviyelerinde işlem gördü. Peki, bugün ve dolar ne kadar oldu? İşte 18 Ekim güncel döviz kurları alış satış fiyatı...

Dolar son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'i kabulü ve heyetler arası görüşmeler öncesi 5,88-5,93 bandında işlem gören dolar/TL, Türkiye ile ABD'nin, Suriye'nin kuzeydoğusundaki operasyon için anlaşmaya varmasının ardından düşüşe geçerek 5,8350 seviyelere düştü. Dolar kuru haftanın son işlem gününe 5,8187 seviyesinde başladı. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 18 Ekim güncel döviz kurları alış satış fiyatı...

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI (18 EKİM 2019)

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriDolar son dakika düşüşte! Bugün euro ve dolar ne kadar oldu? 18 Ekim güncel döviz kurları alış satış fiyatı
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri