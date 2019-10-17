17 Ekim tarihinde evde bakım maaşının hangi illerde yatırıldığı merakla araştırılıyor. Evde bakım aylığı alan vatandaşlar merakla arama motorlarında araştırmalarını sürdürüyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından il il yatırılan bakım maaşlarının 40 ilde yatırıldığı konuşuluyor. Peki, 17 Ekim evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte cevabı...

17 EKİM EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

Evde bakım maaşlarının Mersin, Sivas, Düzce, Ankara, Tokat, Kırklareli, Sakarya, Samsun, İzmir, Giresun, Hakkari, Balıkesir, Edirne, Aksaray, Afyonkarahisar,Kırıkkale, Antalya, Isparta, İstanbul, Kocaeli, Manisa, Bilecik, Van, Hatay, Bolu, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Denizli, Zonguldak, Siirt, Konya, Uşak,Bursa,Balıkesir, Elazığ,Ordu, Kırşehir,Çanakkale, Erzurum ve Adana'da yatırıldığı dair haberler geliyor.