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  • 17.10.2019 10:18
  • Son Güncelleme: 17.10.2019 10:18

0,90'a düştü mü? En uygun konut kredisi faiz oranları hangi bankada? İşte , ve Vakıfbank faizi...

Konut kredisi oranları vatandaşların gündeminden düşmüyor. Kredi faiz oranları araştırılırken en uygun kredi veren bankalar tercih ediliyor. Faiz oranları şuan 1'in altında fakat 0.90'a düşmesi bekleniyor. En uygun kredi faiz oranını veren bankaları sayfamızda derledik. Konutta yüzde 1’in altında faiz ve 15 yıl vade beraberinde rekor getirdi. Eylülde 146 bin 903 konutla aylık bazda rekor kırıldı. Kredili satışlarda 4 katlık artış oldu. Kredi faizlerinin 1.5 yıl sonra ağustostan itibaren yüzde 1’in altına inmesiyle konut satışları hızlandı. İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre; geçen ay 146 bin 903 konut satıldı. İşte , ve Vakıfbank güncel konut kredisi faiz oranları

Faiz 0,90'a düştü mü? İşte konut kredisi en uygun faiz oranları...

Kamu bankaları ile başlayıp özel bankalar ile devam eden konut kredisi faiz indirimleri vatandaşların yüzünü güldürdü. Faiz indirimleriyle, 60 ay vadeli 100 bin lira konut kredisi kullanan bir tüketicinin vade sonunda ödediği toplam tutar, Ekim ayı başına göre, bankasına göre değişmekle birlikte 10-11 bin lira azalmış durumda. Faiz indirimleri aynı zamanda konut sektörünü de hareketlendirmiş durumda. Faizin yüzde 1.30'lardan 1'in altına inmesiyle sektörde bir hareketlilik gözlendiğini belirten uzmanlar, faizin 0.1 puan daha düşmesinin satışları hareketlendireceğini belirtiyor. Peki Ziraat bankası, Halkbank ve Vakıfbank faizi 0,90'a düşürdü mü? Konut kredisi en uygun faiz oranları hangi bankada?

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