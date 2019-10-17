Kamu bankaları ile başlayıp özel bankalar ile devam eden konut kredisi faiz indirimleri vatandaşların yüzünü güldürdü. Faiz indirimleriyle, 60 ay vadeli 100 bin lira konut kredisi kullanan bir tüketicinin vade sonunda ödediği toplam tutar, Ekim ayı başına göre, bankasına göre değişmekle birlikte 10-11 bin lira azalmış durumda. Faiz indirimleri aynı zamanda konut sektörünü de hareketlendirmiş durumda. Faizin yüzde 1.30'lardan 1'in altına inmesiyle sektörde bir hareketlilik gözlendiğini belirten uzmanlar, faizin 0.1 puan daha düşmesinin satışları hareketlendireceğini belirtiyor. Peki Ziraat bankası, Halkbank ve Vakıfbank faizi 0,90'a düşürdü mü? Konut kredisi en uygun faiz oranları hangi bankada?

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