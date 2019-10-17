17 Ekim tarihinde dolar ve eurodaki son durum vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Dolar/TL ABD'nin açıkladığı yaptırımların ardından 5.90 bandına yükseldi ancak burada fazla kalıcı olmadı ve 5.8620 seviyesine kadar geriledi. Döviz alımı satımı yapacak olanlar şimdi dolar ve euro kaç TL, ne kadar oldu sorusuna yanıt arıyor. İşte piyasalardaki son durum
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
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