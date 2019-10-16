İş fikirleri hayata geçecek

Adana'da iş yapma düşüncesi olan girişimcileri, yatırımcı ve sermaye ile buluşturmak amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı desteğiyle kurulan Adana Girişimcilik Merkezi, özellikle teknoloji tabanlı sektörlerde yeni fikirler bekliyor. Adana Girişimcilik Merkezi Koordinatörü Prof. Dr. Selçuk Çolak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından desteklenerek kurulan merkezin faaliyetlerine başladığını belirtti. Merkezin her türlü girişim fikrine açık olduğunu ancak önceliklerinin akıllı tarım ve sağlık, enerji ve imalat sanayi yazılımları, nesnelerin interneti gibi yeni nesil teknolojiler ile grafik, animasyon, film, oyun gibi dijital yaratıcı sektörler olduğunu söyleyen Çolak, şunları kaydetti: "Merkezimizin temel amaçlarından biri girişimci, mentör, yatırımcılar gibi tüm unsurları bir araya getirmek. Burada iş fikirleri geliştirildikten sonra sermaye sahipleri ile bir araya getirilerek yatırım almaları, girişimcilerin bir çoğunun şirketleşmesi sağlanacak."
90 ÜLKEYE ELEKTRİKLİ ÇİT GİDİYOR
Bursa'da faaliyet gösteren bir firma, tarım ürünleri ve arı kovanlarının yaban hayvanlarından korunması amacıyla ürettikleri elektrikli çitleri 90 ülkeye ihraç ediyor. Elektrikli çit için Ar-Ge çalışmalarına 4 yıl önce başlayan şirket, 2 senedir seri üretim yapıyor. Firmanın üretim sorumlusu Ahmet Soner Özdoğan, "Güneş enerjisini kullanarak çiftçimize faydalı olmak için bu sektöre atıldık. Çiftçi dostu, ürünleri koruyan bir sistem" dedi.
TAŞ FIRININ LEZZETİNİ MUTFAKLARA TAŞIDI
Kayserili girişimci Ümit Birkara, annesinin zor şartlar altında ekmek yapmasından etkilenerek mutfaklarda kullanılabilen içi doğal taşlı elektrikli taş fırın üretti. Yaklaşık 1 yıl önce tasarladığı ürün için Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvurarak faydalı model tescili alan 37 yaşındaki Birkara, "Müşterilerimin çoğu köyden kente göçmüş kişiler. Köy ekmeğine hasret kaldık diyenler bu fırını alıyor" dedi.
ALBARAKA TÜRK'TEN FİNANSMAN KAMPANYASI
Albaraka Türk, KOBİ Destek Finansmanı kampanyasıyla yüzde 1.20 kâr oranı ve 36 aya varan taksit imkanı ile 150 bin liraya kadar finansman desteği sunuyor. Albaraka Türk, kampanya çerçevesinde Business Kart ve Platinum Kart'ın yanı sıra Logo, Mikro, Uyumsoft ve Bizim Hesap ile birlikte Muhasebe entegrasyonlarını ücretsiz sunuyor. Kampanya, TL ticari kredi kullanacak yeni müşterileri kapsıyor.
90 ÜLKEYE ELEKTRİKLİ ÇİT GİDİYOR
Bursa'da faaliyet gösteren bir firma, tarım ürünleri ve arı kovanlarının yaban hayvanlarından korunması amacıyla ürettikleri elektrikli çitleri 90 ülkeye ihraç ediyor. Elektrikli çit için Ar-Ge çalışmalarına 4 yıl önce başlayan şirket, 2 senedir seri üretim yapıyor. Firmanın üretim sorumlusu Ahmet Soner Özdoğan, "Güneş enerjisini kullanarak çiftçimize faydalı olmak için bu sektöre atıldık. Çiftçi dostu, ürünleri koruyan bir sistem" dedi.
TAŞ FIRININ LEZZETİNİ MUTFAKLARA TAŞIDI
Kayserili girişimci Ümit Birkara, annesinin zor şartlar altında ekmek yapmasından etkilenerek mutfaklarda kullanılabilen içi doğal taşlı elektrikli taş fırın üretti. Yaklaşık 1 yıl önce tasarladığı ürün için Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvurarak faydalı model tescili alan 37 yaşındaki Birkara, "Müşterilerimin çoğu köyden kente göçmüş kişiler. Köy ekmeğine hasret kaldık diyenler bu fırını alıyor" dedi.
ALBARAKA TÜRK'TEN FİNANSMAN KAMPANYASI
Albaraka Türk, KOBİ Destek Finansmanı kampanyasıyla yüzde 1.20 kâr oranı ve 36 aya varan taksit imkanı ile 150 bin liraya kadar finansman desteği sunuyor. Albaraka Türk, kampanya çerçevesinde Business Kart ve Platinum Kart'ın yanı sıra Logo, Mikro, Uyumsoft ve Bizim Hesap ile birlikte Muhasebe entegrasyonlarını ücretsiz sunuyor. Kampanya, TL ticari kredi kullanacak yeni müşterileri kapsıyor.
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