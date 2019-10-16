16 Ekim çeyrek, gram ve yarım altın canlı alış satış fiyatları ne kadar oldu?

Vatandaşlar tarafından yastık altı yatırımı olarak bilinen altında hareketlilik devam ediyor. Bu kapsamda çeyrek, gram, tam ve yarım altın fiyatları arama motorlarında merakla araştırılıyor. Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü yüzde 1,0 azalışla 281,6 liradan tamamladı. Peki, çeyrek, gram ve yarım altın canlı alış fiyatları kaç TL, ne kadar oldu?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?