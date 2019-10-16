Araba alma fırsatı | Taşıt kredisi faizleri 1.5 yılın en düşüğünde

kredi faizleri yaz aylarında başlayan düşüşü sürdürüyor. Hemfaiz kararları hem deyerli üretimi desteklemek için hazırladığı kampanya ile oranlar yüzde 0.49'a kadar geriledi. Ağırlıklı ortalama taşıt kredisi faiz oranları ise Ekim ayının ilk haftasındaile son 1.5 yılın en düşük seviyesine indi. Sektör temsilcileri, son çeyrekte hem faiz oranlarındaki düşüşün devam etmesi hem de şirketlerin yıl sonu kampanyaları ile toplam pazarınaşabileceğini kaydetti.