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  • 16.10.2019 15:25
  • Son Güncelleme: 16.10.2019 15:40

16 Ekim yatan iller nasıl sorgulanır? İşte evde bakım aylığı sorgulama işlemi

Ekim ayının ortalarında bulunduğumuz şu günlerde nın hangi illerde yatırıldığı merak konusu oldu. Evde bakım aylığı alan vatandaşların arama motorlarında konu hakkında araştırmaları artış gösterdi. Peki, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından il il yatırılan 16 Ekim nasıl öğrenilir? Evde bakım aylığı sorgulama nasıl yapılır? İşte cevabı...

16 Ekim evde bakım maaşı yatan iller nasıl öğrenilir?

Evde bakım aylığı alan vatandaşların gündeminde maaşların hangi illerde yatırıldığı yer alıyor. e-Devlet üzerinden evde bakım maaşının ödemelerine dair detaylar rahatlıkla sorgulanıyor. Bu kapsamda yüz binlerce vatandaş arama motorlarında 16 Ekim evde bakım maaşı yatan iller nasıl öğrenilir sorusuna yanıt arıyor. Peki, evde bakım aylığı sorgulama nasıl yapılır? İşte merakla araştırılan detaylar...

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Evde Bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

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