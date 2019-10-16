Evde bakım aylığı alan vatandaşların gündeminde maaşların hangi illerde yatırıldığı yer alıyor. e-Devlet üzerinden evde bakım maaşının ödemelerine dair detaylar rahatlıkla sorgulanıyor. Bu kapsamda yüz binlerce vatandaş arama motorlarında 16 Ekim evde bakım maaşı yatan iller nasıl öğrenilir sorusuna yanıt arıyor. Peki, evde bakım aylığı sorgulama nasıl yapılır? İşte merakla araştırılan detaylar...

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Evde Bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ