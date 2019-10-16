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  • 16.10.2019 20:52
  • Son Güncelleme: 17.10.2019 16:54

16 Ekim dolar ve kaç TL? İşte piyasalarda güncel dolar alış satış fiyatı

Piyasalardaki son durum doların son dönemlerde piyasalarda çizdiği dengesiz grafikler nedeniyle vatandaşlar tarafından araştırılıyor. ABD'den yaptırım yönünde gelen açıklamaların ardından 5.9040 seviyesine yükselen ve 5.8850 seviyesinden kapanan dolar/TL dünkü işlem gününde dalgalı bir seyir izledi. Bu kapsamda 16 Ekim dolar ve kaç TL oldu sorusu merak ediliyor. İşte piyasalarda son durum...

Dolar ve euro bugün ne kadar oldu? İşte son durum...

Dolar ve euro fiyatlarındaki güncel durum piyasaları yakından takip edenler tarafından merak ediliyor. ABD'den gelen açıklamalarla birlikte 5.9370'e kadar yükselen dolar/TL, dünkü işlem gününde 5.8863'e kadar geriledi. Peki, 16 Ekim tarihinde dolar ve euro ne kadar, kaç TL oldu? İşte piyasalarda güncel dolar alış satış fiyatı...

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

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