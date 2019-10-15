Turizm coştu! "75 milyon hedefi tutar"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, Türkiye'nin kapasite olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 hedefi olarak koyduğu 75 milyon turist hedefini kaldırabilecek güçte olduğunu belirterek, "Sektör dinç ve dinamik. 75 milyon turist hedefini rahatlıkla tutturacağız" dedi. Türk turizminin her yıl yeni rekorlar getireceğine inandığını söyleyen Bağlıkaya, turizm sektörünün zinde olduğuna dikkati çekerek, "Ülkemizde dünya ile rekabet edebilecek en önemli sektör turizm. Turizm, stratejik bir sektör. Cari açığın neredeyse tamamını kapatabilecek bir döviz girdisine sahip olma potansiyeli var. Bunu da çok yakında gerçekleştirecek" diye konuştu. Firuz Bağlıkaya, tur operatörlerinin teşvik edilmesi gerektiğini de söyledi.
3 PİSTE AYNI ANDA İNİŞ
Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, "Dünyada ABD dışında herhangi bir ülkede uygulanmayan 'üç piste eş zamanlı iniş' uygulamasının İstanbul Havalimanı'nda hayata geçirilmesi için çalışma başlattık" dedi. İstanbul Havalimanı'nın dünyanın en önemli birkaç merkezden biri haline geleceğini bildiren Turhan, "Uygulamanın çalışmaları, milli imkanlar kullanılarak DHMİ Genel Müdürlüğü'nce gerçekleştiriliyor" şeklinde konuştu.
İSTANBUL'A DEV KONUK
İtalya'dan yola çıkan 'Seven Seas Voyager' isimli 13 katlı ve 206 metre boyundaki dev kruvaziyer gemisi İstanbul'da Sarayburnu Limanı'na geldi. Gemi ile 462 mürettebat ve farklı ülkelerden 672 yolcu İstanbul'a geldi. Sarayburnu Limanı Müdürü Akın Demir, "Türkiye'yi kruvaziyer gemiler için uğrak liman haline getirme çabası içerisindeyiz. 11 adet daha gemi gelecek" diye konuştu.
Bağlıkaya, "Avrupa'da bizimle rekabet edebilecek başka ülke yok" dedi.
3 PİSTE AYNI ANDA İNİŞ
Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, "Dünyada ABD dışında herhangi bir ülkede uygulanmayan 'üç piste eş zamanlı iniş' uygulamasının İstanbul Havalimanı'nda hayata geçirilmesi için çalışma başlattık" dedi. İstanbul Havalimanı'nın dünyanın en önemli birkaç merkezden biri haline geleceğini bildiren Turhan, "Uygulamanın çalışmaları, milli imkanlar kullanılarak DHMİ Genel Müdürlüğü'nce gerçekleştiriliyor" şeklinde konuştu.
İSTANBUL'A DEV KONUK
İtalya'dan yola çıkan 'Seven Seas Voyager' isimli 13 katlı ve 206 metre boyundaki dev kruvaziyer gemisi İstanbul'da Sarayburnu Limanı'na geldi. Gemi ile 462 mürettebat ve farklı ülkelerden 672 yolcu İstanbul'a geldi. Sarayburnu Limanı Müdürü Akın Demir, "Türkiye'yi kruvaziyer gemiler için uğrak liman haline getirme çabası içerisindeyiz. 11 adet daha gemi gelecek" diye konuştu.
Bağlıkaya, "Avrupa'da bizimle rekabet edebilecek başka ülke yok" dedi.
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