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  • 15.10.2019 01:46
  • Son Güncelleme: 15.10.2019 01:46

15 Ekim yatan iller hangileri? lama nereden yapılır?

alan vatandaşlar Ekim ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde maaşların yatırıldığı iller hakkında araştırmalara başladı. e-Devlet üzerinden nın ödemelerine dair detaylar rahatlıkla sorgulanıyor. Bu kapsamda 15 Ekim hangileri sorusu merak ediliyor. Peki, lama nereden yapılır? İşte cevabı...

15 Ekim evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

Evde bakım maaşının hangi illerde yatırıldığı konusunda arama motorlarında araştırmalar artış gösterdi. Her ayın ortasından sonra belirlenen tarihlerde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından il il yatırılan evde bakım aylıklarının hangi illerde yatırıldığı merak konusu oldu. Peki, 15 Ekim evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte merak edilen detaylar...

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Evde Bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

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