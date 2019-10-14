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  • 15.10.2019 07:17
  • Son Güncelleme: 15.10.2019 07:17

son dakika ne oldu? 15 Ekim ve dolar fiyatı ne kadar? İşte canlı döviz kuru

son dakika... son beş ayın en yüksek seviyesi olan 5.9375 seviyesini test etti. Dolar/TL, ABD Başkanı Trump'ın son tweetinde yaptığı yaptırım açıklamalarının ardından dalgalı seyrini sürdürdü. Piyasalar, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, bugün ve dolar ne kadar oldu? İşte 15 Ekim canlı döviz kurları...

Dolar son dakika... Döviz kurlarında yukarı yönlü hareket devam ediyor. Dünkü işlem gününde gün içinde yukarı yönlü bir seyir izleyen dolar/TL Trump'ın son açıklamasının ardından ise 30 Mayıs'tan bu yana en yüksek olan 5.9375'i gördü. Kur en son bu yıl içinde 27 Ağustos'ta gece saatlerinde illikit piyasada 6.47 seviyesi test etmişti. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 15 Ekim canlı döviz kurları...

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