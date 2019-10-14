Dolar son dakika... Döviz kurlarında yukarı yönlü hareket devam ediyor. Dünkü işlem gününde gün içinde yukarı yönlü bir seyir izleyen dolar/TL Trump'ın son açıklamasının ardından ise 30 Mayıs'tan bu yana en yüksek olan 5.9375'i gördü. Kur en son bu yıl içinde 27 Ağustos'ta gece saatlerinde illikit piyasada 6.47 seviyesi test etmişti. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 15 Ekim canlı döviz kurları...