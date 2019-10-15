Geçen hafta Türk Hava Yolları tarafından 700 yeni bayan kabin memuru olarak alımı yapılacağı duyuruldu. Kabin memuru alımı ilanının duyurulmasının ardından vatandaşlar başvuru şartları ve başvurunun nasıl yapılacağına dair araştırmalara başladı. Peki, THY kabin memuru başvuru şartları nelerdir? İşte başvuru şartları ve aranan genel koşullar...

700 PERSONEL ALIMI YAPILACAK

Türk Hava Yolları Genel Müdür Yardımcısı (İnsan Kaynakları) Abdulkerim Çay ve İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Yunus Yelmen tarafından imzalanan protokolle bayrak taşıyıcı havayolu yeni çalışma arkadaşlarını ailesine dâhil edecek. İlgili iş birliği kapsamında 700 başvuru sahibinin Türk Hava Yolları ailesinde istihdamı sağlanacak.