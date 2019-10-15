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  • 15.10.2019 23:47
  • Son Güncelleme: 15.10.2019 23:47

kabin memuru alımı yapacak! THY kabin memuru başvuru şartları nelerdir? İşte koşulllar...

Türk Hava Yolları'nın tarafından yayımlanan personel alım ilanları pek çok kişi tarafından araştırılıyor. Son olarak Türk Hava Yolları geçtiğimiz hafta kabin memuru olarak yer almak isteyen yeni çalışma arkadaşlarına yönelik İş-Kur İstanbul İl Müdürlüğü'nde imzalanan protokolle iş alımı ilânını açıklamıştı. Şimdi kabin memuru olmak isteyenler kabin memuru alımı başvuru şartları nelerdir sorusuna yanıt arıyor. İşte ilana dair merak edilen detaylar...

THY 700 kabin memuru alımı yapacak!

Geçen hafta Türk Hava Yolları tarafından 700 yeni bayan kabin memuru olarak alımı yapılacağı duyuruldu. Kabin memuru alımı ilanının duyurulmasının ardından vatandaşlar başvuru şartları ve başvurunun nasıl yapılacağına dair araştırmalara başladı. Peki, THY kabin memuru başvuru şartları nelerdir? İşte başvuru şartları ve aranan genel koşullar...

700 PERSONEL ALIMI YAPILACAK

Türk Hava Yolları Genel Müdür Yardımcısı (İnsan Kaynakları) Abdulkerim Çay ve İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Yunus Yelmen tarafından imzalanan protokolle bayrak taşıyıcı havayolu yeni çalışma arkadaşlarını ailesine dâhil edecek. İlgili iş birliği kapsamında 700 başvuru sahibinin Türk Hava Yolları ailesinde istihdamı sağlanacak.

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