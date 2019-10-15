Dolar son dakika... Cuma günü ABD'den yaptırım yönünde gelen açıklamalar ile 5.9040 seviyesine yükselen ve 5.8850 seviyesinden kapanan dolar/TL dünkü işlem gününde dalgalı seyir izledi. En düşük 5.8604 lira ve en yüksek 5.9342 lirayı gördükten sonra, 5.89- 5.90 lira aralığında işlem gören dolar/TL, 16 Ekim'e yukarı yönlü başladı. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar? İşte 16 Ekim güncel döviz kurları...

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