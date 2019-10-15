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  • 16.10.2019 07:11
  • Son Güncelleme: 16.10.2019 07:11

da son dakika hareketlilik! 16 Ekim ve dolar ne kadar? Güncel döviz kurları alış satış fiyatı

son dakika... ABD'den yaptırım yönünde gelen açıklamalar ile 5.9370'e kadar yükselen , dünkü işlem gününde 5.8863'e kadar geriledi. Gün içerisinde dalgalı seyir izleyen dolar/TL günü 5.88 liradan kapatmasının ardından 16 Ekim'e 5,9242 seviyesinde başladı. Peki, şu dakikalarda ve dolar ne kadar? İşte 16 Ekim güncel döviz kurları...

Dolar son dakika... Cuma günü ABD'den yaptırım yönünde gelen açıklamalar ile 5.9040 seviyesine yükselen ve 5.8850 seviyesinden kapanan dolar/TL dünkü işlem gününde dalgalı seyir izledi. En düşük 5.8604 lira ve en yüksek 5.9342 lirayı gördükten sonra, 5.89- 5.90 lira aralığında işlem gören dolar/TL, 16 Ekim'e yukarı yönlü başladı. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar? İşte 16 Ekim güncel döviz kurları...

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

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