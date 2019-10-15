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  • 15.10.2019 20:42
  • Son Güncelleme: 15.10.2019 20:42

Bakanlık uyardı! Bu ve leri tüketiyorsanız dikkat! Ölüme neden olabiliyor

Geçtiğimiz günlerde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından taklit tağşiş yapılan ve ilaç etken maddesi kullanılan gıda ürünlerinin listesi açıklandı. Listede özellikle bazı ve larda kullanılan "Sildenafil sitrat" isimli ilaç etken maddesi dikkat çekti. Uzmanlar tarafından bu maddenin bilinçsiz tüketilmesi, kalp rahatsızlıklarına ve hatta aşırı kullanımda ölüme neden olabildiği açıklandı.

Bu çikolata ve içecekleri tüketiyorsanız dikkat!

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden önemli bir açıklama yapıldı. Bakanlık tarafından halkın sağlığıyla oynayan firmalar açıklandı. "Performans artırıcı enerji yüklü" diye satılan çikolatalarda ve kahvelerde sildenafil, tadalafil gibi birçok ilaç hammaddesi tespit edildiği belirtildi.

"SON DERECE TEHLİKELİ"

Bu maddeyi içeren ürünlere ulaşmak ise çok kolay. Bunları üreten firmalara verilen ceza bu yıl 22 bin 742 lira. Firmaların elde ettikleri kazançların ise bu cezanın çok çok üzerinde olduğu , caydırıcı olması için hapis ya da ticaretten men gibi önlemlerin etkili olabileceği bildiriliyor. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Gıda Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Şenyurt, Listede bulunan ilaç etken maddelerinden biri de Sildenafil. Bunlar enerji içeceklerinde, çikolatalarda yine performans artırıcı ürün olarak sunulmakta ve halkın çok rahat ulaşabileceği satış noktalarında yer alıyor. Son derece tehlikeli" dedi.

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