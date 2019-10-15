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  • 15.10.2019 16:22
  • Son Güncelleme: 15.10.2019 16:22

Milyonlarca kişi bekliyordu! İç hat fiyatlarında yeni uygulama başladı! Artık biletler...

İç hat fiyatlarında tavan ücret uygulamasıyla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyordu. Bayram ve tatil dönemlerinde iç hat uçak bilet fiyatlarının astronomik artışını engellemek adına 6 yıl önce ekonomi sınıfında tavan ücret uygulaması konulurken, yeniden belirlenen tek yön için 450 TL’lik tavan ücret havayolu şirketleri tarafından bilet fiyatlarına yansıtılmaya başlandı.

İç hat uçak bileti fiyatlarında yeni uygulama başladı

Havayolu şirketleri, artan maliyetleri gerekçe göstererek iç hat bilet fiyatlarında 2017 yılında 352 TL'ye çıkarılan tavan ücretin artırılmasını talep ediyordu. Geçtiğimiz günlerde bayram ve tatil dönemi de dahil ekonomi sınıfında tavan ücret 450 TL'ye çıkarılırken, bilet satışları da yeni tavan ücretine göre yapılmaya başlandı.

YENİ TAVAN ÜCRETİ...

Havayolu şirketlerinin bilet satış sayfalarında yoğun taleplerin alındığı noktalara yeni tavan ücretin uygulandığı görüldü. Taleplerin yoğun olduğu noktalara ekonomi uçuşlarında tek yönde sınıflarına göre bilet fiyatları da değişiyor.

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