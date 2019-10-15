Herhangi bir müracaatı ve sözleşmesi bulunmamasına rağmen kimlik bilgileri kullanılarak adına kredi kartı çıkartılan tüketici, karttan hakkında icra takibi başlatılınca haberdar oldu. Tazminat talebi tüketici mahkemesince kabul görmeyen mağdur tüketiciye müjdeli haber tam 10 yıl sonra Yargıtay'dan geldi. Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, emsal nitelikteki kararında, şunları kaydetti: "Kredi kartı başvurusunun internet ortamından yapıldığı ve kurye aracılığı ile üçüncü kişiye teslim edildiği anlaşılmıştır. Davalı bankanın, davacının haksız icra takibine uğramasına neden olduğu ortadadır. Uygun miktarda manevi tazminata hükmedilmesi gerekmektedir."
- Ekonomi
- 15.10.2019
- Gazete
Rastgele kart dağıtan yandı!
Hukuk Dairesi, emsal nitelikteki kararında, şunları kaydetti: “Kredi kartı başvurusunun internet ortamından yapıldığı ve kurye aracılığı ile üçüncü kişiye teslim edildiği anlaşılmıştır. Davalı bankanın, davacının haksız icra takibine uğramasına neden olduğu ortadadır. Uygun miktarda manevi tazminata hükmedilmesi gerekmektedir.” 75 MILYON HEDEFI TUTAR nn İTALYA’DAN yola çıkan ‘Seven Seas Voyager’ isimli 13 katlı ve 206 metre boyundaki dev kruvaziyer gemisi İstanbul’da Sarayburnu Limanı’na geldi. Gemi ile 462 mürettebat ve farklı ülkelerden 672 yolcu İstanbul’a geldi. Sarayburnu Limanı Müdürü Akın Demir, “Türkiye’yi kruvaziyer gemiler için uğrak liman haline getirme çabası içerisindeyiz. 11 adet daha gemi gelecek” diye konuştu. İSTANBUL’A DEV KONUK Turizm sektörü yeni rekorlara koşuyor. TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, Türk turizminin her yıl yeni rekorlar getireceğine inandığını belirterek, ‘75 milyon turist hedefini rahatlıkla tutturacağız’ dedi Turizmin rekorlarına devam etmesi bekleniyor. Bağlıkaya, “Avrupa’da bizimle rekabet edebilecek başka ülke yok” dedi. İller İdaresi Genel Müdürü Ali Çelik Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata 3 PİSTE AYNI ANDA İNİŞ RASTGELE KART DAĞITAN YANDI!
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