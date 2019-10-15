15 Ekim evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Engelli ve yaşlıların bakımı için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ailelere evde bakım aylığı verilmektedir. Evde bakım aylığından yararlanan vatandaşlar, her ayın 15'inden sonra bakım maaşlarını hesaplarında görebilecekler. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından denetiminde verilen evde bakım maaşının bugün hangi illere yatırıldığı araştırılıyor. Peki, 15 Ekim evde bakım parası yatan iller hangileri? İşte e-Devlet giriş ile evde bakım maaşı sorgulama...

15 EKİM EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

15 EKİM EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ (E-DEVLET)