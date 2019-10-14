Altın fiyatları dalgalı seyrini sürdürüyor. Altın piyasasında, en düşük 280 bin lira, en yüksek 284 bin 900 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dünkü işlem gününü yüzde 0,74 artışla 284 bin 700 liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 464,00 lira, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 1,89 yükselişle 285,20 liradan işlem görmüştü. Peki, şu dakikalarda gram altın, yarım altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik gramı ve tam altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 15 Ekim canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI SON DURUM

15 Ekim tarihli güncel altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

15 Ekim Salı günü gram altın 284,43 liradan alınırken, 284,47 liradan satılıyor.