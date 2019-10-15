Gelir İdaresi Başkanlığı, mükelleflerin vergi cezasında indirim almasının yollarını açıkladı. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın yayımladığı broşüre göre, mükellefler, adlarına tarh edilen vergi ve cezalar için düzenlenen vergi, ceza ihbarnamesinin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde dava açma, uzlaşma ve cezada indirim talep edebiliyor.
Vergi cezası olanlar dikkat! Uzlaşmayla indirim mümkün...
Vergi cezası alan mükellefler, meblağda indirim talep edebiliyor. Gelir İdaresi’nin açıklamasına göre mükellefin 30 gün içinde uzlaşmaya gitmesi, indirimin yollarından biri. Peki hangi vergi cezaları indirim kapsamında? Vergi cezasında indirim oranları ne? İşte uzlaşmayla vergi cezası indiriminin detayları...
Gelir İdaresi Başkanlığı, mükelleflerin vergi cezasında indirim almasının yollarını açıkladı. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın yayımladığı broşüre göre, mükellefler, adlarına tarh edilen vergi ve cezalar için düzenlenen vergi, ceza ihbarnamesinin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde dava açma, uzlaşma ve cezada indirim talep edebiliyor.
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