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  • 15.10.2019 09:50
  • Son Güncelleme: 15.10.2019 09:55

cezası olanlar dikkat! Uzlaşmayla indirim mümkün...

cezası alan mükellefler, meblağda indirim talep edebiliyor. ’nin açıklamasına göre mükellefin 30 gün içinde uzlaşmaya gitmesi, indirimin yollarından biri. Peki hangi vergi cezaları indirim kapsamında? Vergi cezasında indirim oranları ne? İşte uzlaşmayla vergi cezası indiriminin detayları...



Gelir İdaresi Başkanlığı, mükelleflerin vergi cezasında indirim almasının yollarını açıkladı. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın yayımladığı broşüre göre, mükellefler, adlarına tarh edilen vergi ve cezalar için düzenlenen vergi, ceza ihbarnamesinin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde dava açma, uzlaşma ve cezada indirim talep edebiliyor.

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