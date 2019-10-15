Gelir İdaresi Başkanlığı, mükelleflerin vergi cezasında indirim almasının yollarını açıkladı. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın yayımladığı broşüre göre, mükellefler, adlarına tarh edilen vergi ve cezalar için düzenlenen vergi, ceza ihbarnamesinin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde dava açma, uzlaşma ve cezada indirim talep edebiliyor.