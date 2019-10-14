Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 14 Ekim tarihli evde bakım aylığı yatan iller en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Evde bakım aylığından yararlanan vatandaşlar, bakım aylığının 14 Ekim'de hangi illere yattığını merak ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından denetiminde verilen evde bakım aylığının yatıp yatmadığı e-Devlet üzerinden öğrenebilirsiniz. Peki, evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte 14 Ekim evde bakım maaşı sorgulama ekranı...

14 EKİM EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

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