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  • 14.10.2019 21:53
  • Son Güncelleme: 14.10.2019 21:53

Otogaz fiyatlarına 6 kuruş

Otogazın litre satış fiyatı bu gece yarısından itibaren 6 kuruş lı olacak. Fiyat artışının ardından otogazın İstanbul'da ortalama 3,71 liradan 3,77 liraya, Ankara'da 3,82 liradan 3,88 liraya, İzmir'de ise 3,74 liradan 3,80 liraya yükselecek.

Otogaz fiyatlarına 6 kuruş zam
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) sosyal medyadan yaptığı açıklamaya göre; bu gece yarısından itibaren otogazın na 6 kuruş geliyor. Fiyat artışının ardından otogazın litre fiyatı İstanbul'da ortalama 3,71 liradan 3,77 liraya, Ankara'da 3,82 liradan 3,88 liraya, İzmir'de ise 3,74 liradan 3,80 liraya yükselecek. Dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor..

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