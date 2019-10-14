Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi sayfasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı temizlik ve güvenlik görevlisi alımı ilanı yayımlandı. İlanın yayımlanmasıyla birlikte başvuruda bulunacak olan adaylar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı temizlik ve güvenlik görevlisi alımı hakkında bilgi edinmek istiyor. İşte ilanda yer alan detaylar...

BAŞVURULAR NE ZAMAN VE NEREDEN YAPILIR?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı başvuruları Türkiye iş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden 14.10.2019-18.10.2019 talihleri arasında online olarak alınacak. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen listede yer alan adayların kura çekimi noter huzurunda merkezde Personel Genel Müdürlüğü tarafından taşrada ise Valilik/Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılacak olup, kura çekim yeri ve tarihi daha sonra Bakanlığımız internet sitesinde yayımlanacaktır.

Başvuru şartları için bir sonraki sayfaya geçiniz...