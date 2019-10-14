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  • 14.10.2019 21:06
  • Son Güncelleme: 14.10.2019 21:21

MPİ 14 Ekim çekiliş sonuçları açıklandı! 180 bin liralık ikramiye 3'e bölünmüştü

çekiliş sonuçları bugün bayilerden On Numara oynayan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Geçen hafta yapılan çekilişlerde ikramiye Antalya, İstanbul ve Sakarya'daki 3 talihliye çıkmıştı. Haftanın heyecanla beklenen 14 Ekim mpi.gov.tr'den yapılan çekilişin ardından açıklandı. Peki, haftanın kazanan numaraları hangileri oldu? İşte ...

14 Eylül On Numara çekiliş sonuçları açıklandı!

Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta pazartesi günü saat 21.15'te yapılan çekilişlerin ardından On Numara sonuçları açıklanıyor. 14 Ekim On Numara çekiliş sonuçları, idare tarafından noter huzurunda yapılarak sonuçları mpi.gov.tr'den açıkladı. 7 Ekim'de yapılan çekilişlerde ikramiye Antalya, İstanbul ve Sakarya'daki 3 talihliye çıkmıştı. İşte MPİ 14 Ekim On Numara çekiliş sonuçları...

14 EKİM ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

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