Çalışan binlerce anneye destek verilecek! Annelere aylık 650 lira destek başvuruları ne zaman başlar? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından çalışan annelere müjdeli haber verildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Avrupa Birliği (AB) Delegasyonu, 7 ilde 0-60 aylık arasındaki çocuklarını bakanlıklara bağlı kreş, anaokulu veya gündüz bakımevine gönderen sigortalı çalışan 10 bin 250 kadına her ay 650 TL mali destek sağlanacak. Peki, annelere aylık 650 lira destek başvuruları ne zaman?

0-60 aylık arasındaki çocuğu olan annelere müjdeli haber Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan geldi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk kadın istihdamını artırmak için örnek niteliğindeki "Kurumsal Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi"nin hayata geçirileceğini belirtti. Şimdi vatandaşlar "Annelere aylık 650 lira destek başvuruları ne zaman başlayacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar... 7 İLDE UYGULANACAK Projeyle sigortalı çalışan annelere 24 ay boyunca mali yardım yapılacağını vurgulayan Bakan Selçuk, projenin Ankara, Antalya, Bursa, Elazığ, İstanbul, İzmir ve Malatya olmak üzere 7 ilde SGK tarafından uygulanacağını bildirdi. HABERİN DEVAMI

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