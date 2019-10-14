Çalışan binlerce anneye destek verilecek! Annelere aylık 650 lira destek başvuruları ne zaman başlar?

0-60 aylık arasındaki çocuğu olan annelere müjdeli haber Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan geldi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk kadın istihdamını artırmak için örnek niteliğindeki "Kurumsal Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi"nin hayata geçirileceğini belirtti. Şimdi vatandaşlar "Annelere aylık 650 lira destek başvuruları ne zaman başlayacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar...
7 İLDE UYGULANACAK
Projeyle sigortalı çalışan annelere 24 ay boyunca mali yardım yapılacağını vurgulayan Bakan Selçuk, projenin Ankara, Antalya, Bursa, Elazığ, İstanbul, İzmir ve Malatya olmak üzere 7 ilde SGK tarafından uygulanacağını bildirdi.
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