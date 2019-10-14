Piyasalardaki gelişmeleri yakından takip edenler, dolar ve eurodaki son durum hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Doların son dönemlerde piyasalarda çizdiği grafik güven vermezken aynı zamanda doların global piyasadaki güvenilirliğini kaybetmeye devam ettiği görülüyor. Peki, dolar son dakika! 14 Ekim dolar ve euro ne kadar oldu? İşte dolar ve euro canlı alış satış fiyatı ve piyasalarda son durum...

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?