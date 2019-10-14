EYT'de son dakika gelişmesi! 14 Ekim EYT yasası çıktı mı? EYT ile kimler emekli olacak? İşte EYT'de son durum

EYT yasası çıkacak mı? Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak adlandırılan EYT konusunda son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Emekli olabilmek için bekleyişte olan vatandaşlar, gelecek müjdeli habere kilitlendi. Geçtiğimiz günlerde EYT raporu ortaya çıkmış bu bağlamda, 1 Eylül itibariyle emeklilikte yaşa takılanların sayısının 5 milyon 404 bin 924 kişi olduğu, ancak bugün yasa çıkarsa emekli olacakların sayısının 750 bin ile 1 milyon kişi aralığında olduğu, bunun da yıllık maliyetinin 14.4 milyar lira civarına denk geldiği ifade edilmişti. EYT konusunda son açıklama Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan geldi. Peki, EYT yasası çıkacak mı? EYT çıkarsa kimler emekli olacak? İşte 14 Ekim EYT'de son durum...

EYT YASASI ÇIKACAK MI?

Erken emeklilik yasasının 1 Ekim'den sonra Meclis'te görüşülüp görüşülmeyeceğine dair bir açıklama yapılmadı. Ancak yasa ile ilgili detayların Meclis'in mesaiye başlamasından sonra görüşülmesi bekleniyor. Bu yasa teklifleri görüşülmeye başlandığında hangi yöntemin dikkate alınacağını merakla bekleniyor.