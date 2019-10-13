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  • 14.10.2019 07:19
  • Son Güncelleme: 14.10.2019 07:19

nda son dakika gelişmesi! 14 Ekim gram, yarım, 22 ayar bilezik gramı, çeyrek ve

nda son dakika... Döviz kurlarındaki hareketlilik nedeniyle karışık seyir izleyen altının gram fiyatı, geçtiğimiz hafta kapanışında yüzde 1,17 düşüşle 279,90 liradan işlem görmüştü. Gram altın yeni haftaya yüzde 0,52 yükselişle 281,71 liradan başladı. Peki, bugün gram, yarım, 22 ayar bilezik gramı, çeyrek ve ne kadar? İşte 14 Ekim ...

Altın fiyatları son dakika... Geçtiğimiz hafta başlarında düşüş eğiliminde olan altın fiyatları, döviz kurlarındaki hareketlilik nedeniyle yukarı yönlü seyir izledi. Cuma günü kapanışta, çeyrek altın 455,00 lira, gram altın ise 279,90 liradan işlem görmüştü. Halk arasında yastık altı yatırımı olarak bilinen altının gramı 14 Ekim'e 0,52 yükselişle 281,71 liradan, çeyrek altın ise yüzde 1,09 düşüşle 445,94 liradan başladı. Peki, şu dakikalarda 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 14 Ekim canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

14 Ekim tarihli güncel altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

14 Ekim Pazartesi günü gram altın 281,71 liradan alınırken, 281,76 liradan satılıyor.

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