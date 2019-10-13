Altın fiyatları son dakika... Geçtiğimiz hafta başlarında düşüş eğiliminde olan altın fiyatları, döviz kurlarındaki hareketlilik nedeniyle yukarı yönlü seyir izledi. Cuma günü kapanışta, çeyrek altın 455,00 lira, gram altın ise 279,90 liradan işlem görmüştü. Halk arasında yastık altı yatırımı olarak bilinen altının gramı 14 Ekim'e 0,52 yükselişle 281,71 liradan, çeyrek altın ise yüzde 1,09 düşüşle 445,94 liradan başladı. Peki, şu dakikalarda 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 14 Ekim canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

14 Ekim tarihli güncel altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

14 Ekim Pazartesi günü gram altın 281,71 liradan alınırken, 281,76 liradan satılıyor.