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öncesi edinilen mallar paylaşılır mı?

Ayrılan çiftlerin mal paylaşımında ne zaman edinildiği, miras olup olmadığı, kira geliri bulunup bulunmaması önem taşıyor. Bu konuda ileride sorun yaşamak istemeyen çiftler öncesi sözleşme yapıyor. Peki kanunlar bu konuda ne diyor? Evlenmeden önceki edinilmiş mallar paylaşılır mı? Örnek hesaplama ve detaylar haberimizde...

Evlilik öncesi mallar paylaşılmaz
Mal paylaşımı rejimiyle ilgili çeşitli durumlar yasalarımızda tarif edilmiş durumda. Bu konuda ileride sorun yaşamak istemeyen çiftler evlilik öncesi sözleşme yapıyor. Bu sözleşmeyi yapmayanlar için farklı sonuçlar ortaya çıkıyor. Kayınvalide ve kayınpederlerin endişe ettiği bir durum da var. Çocukları boşandığında hediye ettikleri gayrimenkullerin gelin veya damada kalmasını istemiyorlar. Bu durumda yasa onlara yardım ediyor. Ancak kira gelirleri farklı değerlendiriliyor. Detaylarıyla anlatalım.

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