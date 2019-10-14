Mal paylaşımı rejimiyle ilgili çeşitli durumlar yasalarımızda tarif edilmiş durumda. Bu konuda ileride sorun yaşamak istemeyen çiftler evlilik öncesi sözleşme yapıyor. Bu sözleşmeyi yapmayanlar için farklı sonuçlar ortaya çıkıyor. Kayınvalide ve kayınpederlerin endişe ettiği bir durum da var. Çocukları boşandığında hediye ettikleri gayrimenkullerin gelin veya damada kalmasını istemiyorlar. Bu durumda yasa onlara yardım ediyor. Ancak kira gelirleri farklı değerlendiriliyor. Detaylarıyla anlatalım.