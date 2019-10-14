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  • 14.10.2019 18:12
  • Son Güncelleme: 14.10.2019 18:20

son dakika! 14 Ekim gram, tam, yarım çeyrek altın fiyatları ne kadar kaç TL? Canlı alış satış

Ülkemizde güvenilir yatırım araçlarından olan altında son durum vatandaşlar tarafından büyük bir merakla araştırılıyor. Son dönemlerde doların piyasadaki güvenirliğini kaybetmesiyle birlikte altın alıp yatırım yapan vatandaşlar fiyatlar hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Cuma günü kapanışta, çeyrek altın 455,00 lira, gram altın ise 279,90 liradan işlem görmüştü. Peki, 14 Ekim gram, tam, yarım çeyrek ne kadar kaç TL oldu? İşte canlı alış satış fiyatı...

Güncel altın fiyatları ne kadar oldu?

Vatandaşlar tarafından yastık altı yatırımı olarak bilinen altın fiyatları fiyatlarındaki son durum piyasalarda hareketlilik yaşanmasıyla birlikte araştırıyor. Piyasalarda yaşanan hareketlilik nedeniyle altın fiyatlarında da değişimler gözleniyor. Geçtiğimiz hafta başlarında düşüş eğiliminde olan altın fiyatları, döviz kurlarındaki hareketlilik nedeniyle yukarı yönlü seyir izledi. Peki, 14 Ekim gram, tam, yarım çeyrek altın fiyatları ne kadar kaç TL? İşte fiyatlardaki son durum...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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