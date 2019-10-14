Vatandaşlar tarafından yastık altı yatırımı olarak bilinen altın fiyatları fiyatlarındaki son durum piyasalarda hareketlilik yaşanmasıyla birlikte araştırıyor. Piyasalarda yaşanan hareketlilik nedeniyle altın fiyatlarında da değişimler gözleniyor. Geçtiğimiz hafta başlarında düşüş eğiliminde olan altın fiyatları, döviz kurlarındaki hareketlilik nedeniyle yukarı yönlü seyir izledi. Peki, 14 Ekim gram, tam, yarım çeyrek altın fiyatları ne kadar kaç TL? İşte fiyatlardaki son durum...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?