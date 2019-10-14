Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk kadın istihdamını artırmak için örnek niteliğindeki "Kurumsal Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi"nin hayata geçirileceğini belirtti.

7 İLDE UYGULANACAK

Projeyle sigortalı çalışan annelere 24 ay boyunca mali yardım yapılacağını vurgulayan Bakan Selçuk, projenin Ankara, Antalya, Bursa, Elazığ, İstanbul, İzmir ve Malatya olmak üzere 7 ilde SGK tarafından uygulanacağını bildirdi.