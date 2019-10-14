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  • 14.10.2019 18:56
  • Son Güncelleme: 14.10.2019 19:49

Bakanlıktan lere müjdeli haber! O annelere aylık 650 TL sağlanacak

0-60 aylık arasındaki çocuğu olan lere müjdeli haber geldi. , ile Avrupa Birliği (AB) Delegasyonu, 7 ilde 0-60 aylık arasındaki çocuklarını bakanlıklara bağlı kreş, anaokulu veya gündüz bakımevine gönderen sigortalı çalışan 10 bin 250 kadına her ay 100 euro mali sağlayacak.

Bakanlıktan annelere müjdeli haber!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk kadın istihdamını artırmak için örnek niteliğindeki "Kurumsal Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi"nin hayata geçirileceğini belirtti.

7 İLDE UYGULANACAK

Projeyle sigortalı çalışan annelere 24 ay boyunca mali yardım yapılacağını vurgulayan Bakan Selçuk, projenin Ankara, Antalya, Bursa, Elazığ, İstanbul, İzmir ve Malatya olmak üzere 7 ilde SGK tarafından uygulanacağını bildirdi.

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