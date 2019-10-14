Milyonlarca kiracı her ay açıklanan TUİK rakamlarını oldukça yakından takip ediyor. Kiracı ve ev sahiplerinin önemli hakları var haberimizde detaylı olarak anlattık. Örneğin; Borçlar Kanunu'na göre; kira artışında son 12 aylık Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) baz alınıyordu. Bu yılın başında yapılan düzenlemeyle artık kira artışları, 12 aylık ortalama Tüketici Fiyatları Endeksi'ne (TÜFE) göre olmak zorunda. Bu da son verilere göre; yüzde 18.27. Bu oran tavan. Kiracı ile mal sahibi eğer anlaşırlarsa sözleşmede bunun altında bir oran kararlaştırabilirler. Ancak kesinlikle bu oranında üzerinde artış yapılamaz. Peki Ekim ayı kira artış oranı TEFE TÜFE ne kadar? TUİK kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır? İşte detaylar

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