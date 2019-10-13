Erken emeklilik fırsatı! İşte şartlar ve hesaplama yöntemi

Milyonlarca çalışan erken emekli olma yollarını oldukça merak ediyor. Bu bağlamda emeklilik yaşı ve hangi tarihte emekli olabileceklerini internette araştırıyor. Emeklilik yaşı için 4A-4B-4C hesaplama yöntemleri kullanılıyor. Mevcut sigortalılık bilgileri üzerinden olağan koşullarda ne zaman emekli olabileceğini öğrenebilen sigortalılar, emeklilik planlamalarını çok daha doğru şekilde gerçekleştirebiliyor.

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