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  • 14.10.2019 08:54
  • Son Güncelleme: 20.10.2019 13:42

Erken emeklilik fırsatı! İşte şartlar ve hesaplama yöntemi

Emeklilik tarihini önceden hesaplamak ve kariyerini planlamak isteyenler ne zaman emekli olabilirim hesaplaması ile emeklilik detaylarını öğreniyor. Sizlerde normal şartlarda ne zaman emekli olabilirim uygulaması ile emeklilik detaylarınızı sorgulayabilirsiniz.

Erken emeklilik fırsatı! İşte şartlar ve hesaplama yöntemi

Milyonlarca çalışan erken emekli olma yollarını oldukça merak ediyor. Bu bağlamda emeklilik yaşı ve hangi tarihte emekli olabileceklerini internette araştırıyor. Emeklilik yaşı için 4A-4B-4C hesaplama yöntemleri kullanılıyor. Mevcut sigortalılık bilgileri üzerinden olağan koşullarda ne zaman emekli olabileceğini öğrenebilen sigortalılar, emeklilik planlamalarını çok daha doğru şekilde gerçekleştirebiliyor.

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