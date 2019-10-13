Altın fiyatları son dakika... Halk arasında yastık altı yatırımı olarak adlandırılan altının gram fiyatı dünkü kapanışta yüzde 1,17 düşüşle 279,90 liradan işlem gördü. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 282 bin 600 liraya geriledi. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 13 Ekim canlı altın fiyatları...