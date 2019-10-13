Dolarda son dakika hareketliliği yaşanıyor. 13 Ekim euro ve dolar ne kadar oldu? Güncel döviz kurları canlı alış satış fiyatı. Trump'ın Türkiye'yi tehdit eden açıklamalarının ardından 5.81'i aşan dolar kuru, Türkiye'nin, Suriye'ye operasyonu başlatmasının ardından dalgalı seyir izlemeye devam etti. Peki, şu dakikalarda euro ve dolar ne kadar oldu?

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