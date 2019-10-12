Burs ve kredi alanlara müjde! KYK burs ve kredi ücretlerinde artış olacak mı? Burs, kredi ücreti ne kadar?

Üniversitelerin açılmasıyla birlikte KYK burs ve kredi başvurularının başlayacağı tarihi beklemeye başladı. Burs ve öğrenim kredisi başvuruları için geri sayım sürüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan öğrencilerle müjdeli haberi de paylaştı. Peki, KYK burs ve kredi ücretlerinde artış olacak mı? KYK burs ve kredi ücreti ne kadar?

KYK BURS VE KREDİ ÜCRETLERİ ARTACAK MI?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde "Kredi veya burs olarak olarak lisans öğrencilerimize aylık biliyorsunuz 500 lira ödüyoruz. Şimdi yeni bir zam daha gelecek." şeklinde açıklama yaparak müjdeyi verdi.