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  • 12.10.2019 19:02
  • Son Güncelleme: 12.10.2019 19:02

Burs ve kredi alanlara müjde! KYK burs ve kredi ücretlerinde artış olacak mı? Burs, kredi ücreti ne kadar?

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) burs başvuruları için heyecanlı bekleyiş sürerken aynı zamanda burs ve kredi ücretlerinin artıp artmayacağı merak konusu oldu. Burs ve kredi alan öğrenciler büyük bir heyecanla 2020 yılında KYK burs ve kredi ücretlerinde artış olacak mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Müjdeli haberi Başkan Recep Tayyip Erdoğan öğrencilerle paylaştı.

KYK burs ve kredi ücretlerinde artış olacak mı?

Üniversitelerin açılmasıyla birlikte KYK burs ve kredi başvurularının başlayacağı tarihi beklemeye başladı. Burs ve öğrenim kredisi başvuruları için geri sayım sürüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan öğrencilerle müjdeli haberi de paylaştı. Peki, KYK burs ve kredi ücretlerinde artış olacak mı? KYK burs ve kredi ücreti ne kadar?

KYK BURS VE KREDİ ÜCRETLERİ ARTACAK MI?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde "Kredi veya burs olarak olarak lisans öğrencilerimize aylık biliyorsunuz 500 lira ödüyoruz. Şimdi yeni bir zam daha gelecek." şeklinde açıklama yaparak müjdeyi verdi.

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