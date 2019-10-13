Dolarda son dakika hareketliliği yaşanıyor. 13 Ekim euro ve dolar ne kadar oldu? Güncel döviz kurları canlı alış satış fiyatı. Trump'ın Türkiye'yi tehdit eden açıklamalarının ardından 5.81'i aşan dolar kuru, Türkiye'nin, Suriye'ye operasyonu başlatmasının ardından dalgalı seyir izlemeye devam etti. Peki, şu dakikalarda euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 13 Ekim güncel döviz kurları... BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 868,35 puan azalırken, toplam işlem hacmi 9,5 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,65, holding endeksi yüzde 0,34 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 2,09 ile metal, ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 3,49 ile iletişim oldu. Dolar, Dünya'da 20'den fazla ülkenin ya para biriminin ismi ya da para biriminin bir parçasıdır.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYI TIKLAYINIZ