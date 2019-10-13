Banka faizlerinde vatandaşın yüzünü güldüren haberler gelmeye devam ediyor. Bu bağlamda bankalar konut, taşıt ve bireysel faiz oranlarını indirmeye devam ediyor. Ev ve araba almak isteyenler Vakıfbank, Ziraat, Halkbank TEB faiz oranlarını yakından takip ediyor. Kredilerdeki faiz oranı indirim trendi, özellikle konut kredilerinde oldukça yüksek seviyede oldu. Vatandaşın kolayca kira öder gibi ev sahibi olmasını sağlayan konut kredilerindeki güncel kredi faiz oranları için indirim uygulanması, anında gayrimenkul sektörüne olumlu şekilde yansıdı. Gayrimenkul satışlarında artışın yaşanmaya başladığı süreçte kamu bankaları tarafından konut kredisi güncel faiz oranları yüzde 1'in altında sunuluyor. Peki, Vakıfbank, Ziraat, Halkbank kredi faiz oranları ne kadar oldu? İşte güncel oranlar...

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