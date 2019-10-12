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  • 12.10.2019 16:56
  • Son Güncelleme: 12.10.2019 17:07

ŞOK 15 şehirde şubelere çeşitli alanlarda işçi alımı yapacak! İŞKUR ŞOK ilanına başvuru nasıl yapılır?

İŞKUR aracılığıyla ŞOK Market Zincirlerinde görevlendirmek üzere yayımlanan ilanlara göre 15 şehirde alım yapılacak. İş arayışı olan vatandaşlar İŞKUR tarafından yayımlanan ilanları yakından takip ediliyor. Türkiye'nin 81 ilinde binlerce şubesi olan ŞOK'a reyon görevlisi, market elemanı gibi çeşitli pozisyonlarda personel alınacak. Peki, İŞKUR aracılığıyla ilanlarına nasıl başvurulur? İşte ŞOK işçi alımına dair merak edilenler...

ŞOK 15 şehirde şubelere işçi alımı yapacak!

ŞOK Market Zincirlerinde görevlendirmek üzere 15 şehirde tecrübeli ya da tecrübesiz işçi alımı yapılacak. İlana dair detaylar Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından açıklandı. İŞKUR'da yer alan ŞOK ilanlarına başvuruda bulunmak isteyenler şimdi ilanlar hakkında bilgi edinmek istiyor. Aynı zamanda hangi şehirlerde ve hangi alanlarda alım yapılacağı da merak konusu. İşte ilanlara dair merak edilen bilgiler...

ŞOK PERSONEL ALIM İLANI

ŞOK Marketler Zincirinde görevlendirmek üzere personel alım ilanı İŞKUR'un resmi sitesinde yayımlandı. Aşağıdaki linke tıklayıp "İşyeri Ünvanı" kısmına ŞOK yazarak güncel ilanları görebilir, ardından İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilana başvuruda bulunabilirsiniz.

İŞKUR İLAN SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

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