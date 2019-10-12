ŞOK 15 şehirde şubelere çeşitli alanlarda işçi alımı yapacak! İŞKUR ŞOK ilanına başvuru nasıl yapılır?

ŞOK Market Zincirlerinde görevlendirmek üzere 15 şehirde tecrübeli ya da tecrübesiz işçi alımı yapılacak. İlana dair detaylar Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından açıklandı. İŞKUR'da yer alan ŞOK ilanlarına başvuruda bulunmak isteyenler şimdi ilanlar hakkında bilgi edinmek istiyor. Aynı zamanda hangi şehirlerde ve hangi alanlarda alım yapılacağı da merak konusu. İşte ilanlara dair merak edilen bilgiler...

ŞOK PERSONEL ALIM İLANI

ŞOK Marketler Zincirinde görevlendirmek üzere personel alım ilanı İŞKUR'un resmi sitesinde yayımlandı. Aşağıdaki linke tıklayıp "İşyeri Ünvanı" kısmına ŞOK yazarak güncel ilanları görebilir, ardından İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilana başvuruda bulunabilirsiniz.

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